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Воєнний фотокор: Я не очікував побачити таку велику кількість злочинів, притаманну маніякам

Надія Клочко
glavcom.ua
Воєнний фотокор: Я не очікував побачити таку велику кількість злочинів, притаманну маніякам
Відомий фотокореспондент розповів про свою роботу під час війни у 2022 році
фото: Єфрем Лукацький

«Причина жорстокості росіян – пропаганда»

Український фотокореспондент Єфрем Лукацький, який знімав багато війн, зокрема у Чечні, Афганістані та Іраку, був шокований жорстокістю російських окупантів в Україні. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому».

Лукацький розповів про свій досвід роботи під час військових дій у Придністров’ї та Чечні. За його словами, представники обох сторін демонстрували щодо нього гуманне ставлення, чого не можна сказати про поведінку росіян в Україні у 2022 році. Фотокореспондент зазначив, що під час бойових дій у Придністров’ї та Чечні також була жорстокість, однак кількість злочинів, притаманних маніякам, які вчинили російські окупанти в Україні, є значно більшою.

«Я був і на війні у Придністров’ї також. На усіх війнах, де мені вдалося побувати, я був як третя сторона, був обох з боків. Наприклад, під час Придністровської війни я міг поснідати у Бендерах, а потім поїхати у Кишинів, розмовляв із солдатами з обох боків. У Чечні я декілька разів за день спілкувався з чеченськими вояками і у той же день міг бути на російських блокпостах. Доводилося і з Басаєвим говорити, і з Дудаєвим. Так, на тих війнах дійсно була страшенна жорстокість, знищення людей, але масштаб був геть іншим. Часто було, коли молдавська сторона пригощала вином, а придністровська – черешнею.

Завжди якось очікуєш від людей чогось людського. Все ж таки думаєш, що це люди і не може бути такої жорстокості. Але те, що я побачив на початку війни у нас, було для мене катастрофою. Просто тому, що людина не повинна бути такою жорстокою, особливо у таких масштабах. Завжди є маніяки на війні. Але я не очікував побачити у нас настільки велику кількість злочинів, притаманну маніякам», – розповів військовий фотокореспондент.

Лукацький наголосив, що російські військові, які вторглися в Україну, категорично не сприймають українських журналістів та не допускають їх до роботи на підконтрольній РФ території.

«Вони (росіяни – «Главком») не сприймають журналістів з української сторони узагалі. Хоча, я особисто знаю деяких моїх колег, які працюють з іншого боку фронту. Але вони увесь час жили у Донецьку до цього. Наприклад Сашко Єрмоченко, який працює на Reuters. Він з 2014 року живе у Донецьку. Ми дуже добре знаємо один одного, часто спілкувалися і він зараз продовжує знімати на тому боці, усі бачили його фотографії. Коли «Азов» виходив у полон у Маріуполі з «Азовсталі» – це він знімав», – розповів журналіст.

Фотокореспондент також висловив свою думку щодо ролі пропаганди у війнах. Він зазначив, що саме пропаганда «плекає ненависть» на війні, навівши приклад жорсткої пропагандистської обробки жителів окупованого Росією Придністров’я.

«Головне, що слід сказати: війни роблять медіа. У Придністров’я з України треба їхати машиною. На в’їзді у Придністров’я вмикаєш місцеву радіостанцію і дуже професійний жіночий голос якоїсь, напевно, заслуженої артистки, каже, що «Румунські фашисти хочуть поневолити наших дітей і загнати їх у рабство». Враження, ніби дивишся радянські фільми про Другу світову. В усьому відчувається штучність.

Так от, приїжджаєш до Придністров’я і бачиш переляканих людей, які сидять у дерев’яних вагонах, хлівах. Вони кажуть, що хочуть виїхати, бо ж тут румунські фашисти їх хочуть поневолити. Це все інформаційна війна, офіційна пропаганда. Хто у першу чергу плекає ненависть? Медіа. Я розумію, що назвати їх терміном «медіа» не можна, вони, скоріше, «працівники інформаційного фронту», – сказав Лукацький.

Нагадаємо, як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), кремлівські пропагандисти продовжили спроби стверджувати, що контрнаступ України на півдні вже провалився.

До слова, раніше Асоціація журналістів Польщі виступила з вимогою «судити російських пропагандистів під виглядом журналістів як військових злочинців».

Читайте також: Фотокор Єфрем Лукацький: На війні завжди є маніяки. Але те, що я побачив у нас, – катастрофа
Теги: росія окупанти пропаганда війна Придністров'я окупація

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