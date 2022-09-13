На звільнених територіях щодня фіксується до 200 кривавих злочинів рашистів

На звільнених територіях виявляють тіла мирних мешканців зі слідами катувань

Залишаються замінованими понад 70 тис. кв. км у десяти областях

На звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 вересня.

Також Генштаб попереджає, що мінна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тис. кв. км у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Збройні сили України вже відвоювали в окупантів вже майже 6 тис. кв. км території.

Зокрема, над Богородичним на Донеччині знову піднято український прапор. Під час окупації місцеві жителі були шоковані поведінкою російських військових, зокрема їхнім способом життя.

У звільнених від окупантів селах виявлено тіла мирних мешканців зі слідами катувань.