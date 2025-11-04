Обшук у співробітника НАБУ: Офіс генпрокурора зробив заяву

«Співробітник НАБУ організував стеження за адмінбудівлею Офісу генерального прокурора»

Офіс генпрокурора пояснив, що обшук співробітника Національного антикорупційного бюро провів через те, що він «організував стеження за будівлею Офісу генерального прокурора». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

«Співробітник НАБУ організував стеження за адмінбудівлею Офісу генерального прокурора, яка є режимним обʼєктом. Держохорона виявила і встановила, хто здійснював негласні заходи. Під час обшуку він підтвердив, що є працівником НАБУ і сказав, що виконував завдання керівництва», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 4 листопада, близько 03:00 ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. «До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, «вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України».

Раніше співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував низку резонансних справ.