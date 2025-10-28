Головна Гроші Економіка
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами депутатки, Україна купує 3 000 – 3 500 тис. тонн троянд на рік, а декларує лише 136 тонн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності та товару

Лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Галину Янченко.

За словами депутатки, база даних TradeMap показує, що Україна купує 3 000 – 3 500 тис. тонн троянд на рік. Тим часом українська Митна служба задекларувала, що минулого року заїхало лише 136 тонн.

Як зазначила Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

«До прикладу, митна вартість 1 кг троянд – $5,6, а 1 кг «квітучих рослин» – лише $1,2. Тож на митниці документи по трояндах «перетворюються» на дешеві рослини. В результаті, за минулий рік офіційно троянд завезено 0,5% від всього квіткового імпорту, а от згаданих «квітучих рослих» – половина всього імпорту»

Нардепка каже, що таким чином 95% троянд потрапляють в Україну контрабандою. За її словами, орієнтовні втрати бюджету тільки на трояндах за останні три роки – 600 млн грн. «Вся інформація включно з потенційними порушниками передана правоохоронним органам. За місяць перевіримо результат», – каже вона.

До слова, у неділю, 21 вересня, у соцмережах поширилися кадри незвичайної події в Києві. На них із вантажного авто дістали величезного ведмедя, зробленого з троянд. Цей подарунок швидко став вірусним у мережі.

