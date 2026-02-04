Головна Країна Кримінал
СБУ затримала агента РФ, який втягнув свого неповнолітнього сина у шпигунство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали
фото: СБУ

Коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець автошколи

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки. Чоловік наводив повітряні атаки окупантів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра.

СБУ затримала агента РФ, який втягнув свого неповнолітнього сина у шпигунство фото 1

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. Серед пріоритетних «цілей на пошук» були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників.

«Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для «звіту» до ГРУ РФ. Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто. Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали», – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала агента РФ, який втягнув свого неповнолітнього сина у шпигунство фото 2

Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів. Також на мобільному телефоні 63-річного чоловіка виявлено анонімний чат зі «зв’язковим» російського ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях.

Також Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.

Теги: СБУ російські агенти

Коментарі — 0

