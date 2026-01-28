Збитки на $1 млрд. «Альфа» СБУ підбила підсумки ударів по російських аеродромах

За минулий рік далекобійні дрони СБУ атакували пʼять військових аеродромів РФ

За минулий рік Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України атакував далекобійними дронами пʼять військових аеродромів РФ та уразив 15 авіабортів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

На унікальних кадрах підтверджені ураження:

11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31

три гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8

транспортний літак Ан-26

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд.

Нагадаємо, далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд.

Раніше безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубометрів.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення РФ фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 14 тис. масштабних кібератак та кіберінцидентів на ресурси центральних органів влади та критичної інфраструктури України.