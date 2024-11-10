Суд назвав заспокійливе, після прийому якого категорично не можна сідати за кермо

У суді чоловік вини не визнав і зазначив, що не вживає спиртного. Однак суд не повірив

Порушник переконував суд, що має серцево-судинне захворювання

На Хмельниччині начальник станції «Білгородка» (імовірно, залізничної станції – «Главком») отримав 17 тис. грн штрафу за п’яну їзду і на рік втратив можливість керувати транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, ввечері 19 жовтня посадовець керував автівкою «ВАЗ 2108» з ознаками алкогольного сп`яніння (запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, порушення координації рухів). Від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння відмовився, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

У суді чоловік вини не визнав і зазначив, що не вживає спиртного. Того дня він їхав машиною разом із дружиною. Їх зупинили поліцейські, оскільки в автомобілі не горів задній габаритний сигнал. Надалі поліцейські відчули у водія запах алкоголю і запропонували подихати у прилад «Драгер», але той не спрацював. Чоловік визнав, що відмовився пройти огляду у медзакладі, оскільки поспішав на роботу.

Окремо начальник станції просив врахувати суд той факт, що він хворіє на серцево-судинне захворювання, переніс інсульт, а тому вживає лікарський засіб «Корвалдин». Відповідно, правоохоронці могли почути від нього специфічний запах від ліків.

Чоловік додав, що після цієї події, поїхав на роботу, де пройшов цільовий інструктаж. Цей факт, на його думку, начебто доводить не вживання ним алкогольних напоїв.

Разом із тим, суд підтвердив винуватість водія. Як показали записи з бодікамер патрульних, начальник станції не виконував інструкції під час дихання в алкотестер. Це свідчить про те, що водій будь-якими способами намагався чинити перешкоди під час здійснення поліцейськими провадження у справі про адміністративне правопорушення, зауважив суд.

Крім цього, Феміда проаналізувала епікриз, виписки із медичної картки начальника станції, де описано його серцево-судинне захворювання. При цьому вказані документи не спростовують факту керування ним автомобілем із ознаками алкогольного сп’яніння, додав суд.

«Більше того, якщо особа вживала медичні препарати із вмістом спирту, зобов’язаний був утриматися від керування транспортним засобом на виконання вимог п. 2.9 А Правил дорожнього руху (Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – «Главком»)», – сказано у постанові суду.

Окремо порушник заплатить 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, що в Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням. Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті.