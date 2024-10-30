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Рада відхилила законопроєкт про штрафи мобільних операторів за поганий зв'язок при блекаутах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада відхилила законопроєкт про штрафи мобільних операторів за поганий зв'язок при блекаутах
Експерти припускали, що під час блекаутів оператори можуть забезпечити в середньому чотири години роботи
фото з відкритих джерел

Раніше уряд посилив вимоги до роботи мобільних операторів та інтернет-провайдерів при відключенні світла

Верховна Рада провалила у першому читанні голосування за законопроєкт №11431, який передбачав штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок при відключеннях світла. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, проголосували за ухвалення законопроєкту лише 199 депутатів. Однак на повторний розгляд він теж не набрав необхідну кількість голосів, тому вважається відхиленим 

«Рада провалила у першому (читанні – «Главком») №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж», – зазначив він.

Законопроєкт передбачав штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок у разі відключень світла.

Нагадаємо, НЦУ зобов'язав мобільних операторів обладнати акумуляторами та генераторами 100% базових станцій до 1 лютого 2025 року, гарантуючи десять годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. До 1 грудня 2024 року оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години. 

Нагадаємо, мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

До слова, згодом українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги забезпечити десять годин роботи мережі під час тривалих відключень світла. Вони зазначали, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

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Теги: блекаут відключення світла мобільні оператори

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