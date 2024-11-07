Вибори у Грузії: суд скасував анулювання результатів на кількох дільницях

З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії

Апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді міста Тетрі-Цкаро Володимира Хучуа. Раніше той підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах на 30 виборчих дільницях у Тетрі-Цкаро і Цалці, де проводилося електронне голосування.

З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.

Інші скарги проти окружних виборчих комісій подали Асоціація молодих юристів і спостерігачі коаліції «Мій голос». Вони вимагали анулювати результати всіх 73 електронних виборчих дільниць, бо там нібито була порушена таємниця голосування.

Зазначається, що апеляційний суд – остання інстанція, що розглядає спори про порушення на виборах, тож це рішення вже не можна оскаржити.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.