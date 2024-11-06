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Розкрито подробиці найменшого і найдешевшого кросовера Volkswagen (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Розкрито подробиці найменшого і найдешевшого кросовера Volkswagen (фото)
Компактний кросовер Volkswagen презентують у 2025 році
фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Tera сягатиме приблизно 4 метри в довжину та зовні нагадуватиме VW Tiguan

Новий доступний кросовер Volkswagen назвуть Tera. Модель із заводським позначенням Project 246 презентують у 2025 році. Про це повідомляється на сторінці німецького автовиробника в Instagram.

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Допис, поширений Volkswagen do Brasil (@vwbrasil)

Назву кросовера обрали на конкурсі, організованому бразильським сайтом Volkswagen. Усі охочі могли запропонувати свої варіанти назви. Саме Бразилія стане однією з країн, де випускатимуть модель.

Новий Volkswagen Tera буде найменшим і найдешевшим кросовером німецького бренду. Його стартова ціна складе менш, ніж 15 тис. доларів.

Автомобіль сягатиме приблизно 4 м у довжину при колісній базі у 2,6 м. Його збудують на платформі MQB-A0, тобто він буде побратимом кросовера Skoda Kylaq.

Розкрито подробиці найменшого і найдешевшого кросовера Volkswagen (фото) фото 1
фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Tera раніше вже розсекретили. Передня частина авто витримана у стилістиці нового VW Tiguan.

Кросовер Volkswagen Tera оснастять 1,0-літровим турбомотором на 116 к. с., який може працювати на бензині або біоетанолі. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну та 6-ступінчасту автоматичну КПП.

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Теги: автомобіль Volkswagen

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