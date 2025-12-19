Головна Країна Кримінал
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця
фото: ДБР

ДБР завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання пального та скерувало до суду обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинного угруповання

Працівники ДБР за сприяння керівництва ДСНС повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому посадовцю ГУ ДСНС у Запорізькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій.

Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру фото 1

«Пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. Водіями фур незаконно працювали його підлеглі, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників. Обсяги розкрадання пального були настільки масштабними, що фігурант облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

ДБР завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання пального та скерувало до суду обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинного угруповання.

Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру фото 2

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Встановлено, що у 2021-2023 роках, перебуваючи на посаді начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

Серед виявлених активів – елітні автомобілі Volkswagen Touareg (2020 р. в.), Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р. в.), Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 AT Premium PD (2022 р. в.), а також грошові кошти.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів у військовій частині в Київській області. 

