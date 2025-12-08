Головна Країна Кримінал
Побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині: двох підозрюваних затримано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нападникам загрожує позбавлення волі терміном до чотирьох років
Інцидент сталася 7 грудня на території однієї з АЗС Шептицького

Молодики, які в місті Шептицький напали на артистів Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» та водія мікроавтобуса, який віз артистів, отримали підозри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, компанія осіб вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса – артистами одного з прикарпатських народних ансамблів, які поверталися з гастрольного туру в Івано-Франківськ та заїхали на заправну станцію.

Зазначається, що під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту.

За фактом хуліганських дій двом жителям Шептицького, віком 18 і 20 років, правоохоронці повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Планується повідомлення про підозру й іншим учасникам події. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали бійку. Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції.

