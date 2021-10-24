В Україні ліквідували кероване з Росії злочинне угруповання (відео)

СБУ знешкодила банду, якою керували «злодії у законі»

Під час масштабної спецоперації у Сумській області нейтралізоване кримінальне угруповання, до якого входили майже 50 осіб. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисників координували »злодії в законі» так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ.

Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів кількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх «осередків».

Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і «вибивали» з них гроші. До потерпілих кримінальники застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Одержані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської «каси».

Крім того, зловмисники використовували одержані «прибутки» для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.

За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

Як повідомлялось, працівники Служби безпеки України затримали учасників злочинного угрупування у місті Южному Одеської області. У результаті проведеної спецоперації затримані, як стверджують правоохоронці, учасники банди, які залякували, тероризували та викрадали людей.