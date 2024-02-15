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У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
фото: скріншот відео

Опоненти глави держави все активніше «піднімають» тему завершення п'ятирічної каденції глави держави

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі «5 каналу» заявив, що повноваження діючого президента нашої країни Володимира Зеленського завершуються навесні 2024 року, після чого його повноваження переходять спікеру парламента.

«Далі чітко прописано в Конституції, що має відбуватися: є Голова Верховної Ради, він виконує функції президента до того, як буде обраний новий президент і він вступить у свої права», – пояснив депутат.

За словами Разумкова, вибори в Україні можуть бути проведені після завершення війни. «Все стандартно, все по-демократичному. Я розумію, що це не подобається ні Зеленському, ні його офісу, але закон є закон», – наголосив ексспікер парламенту.

Дмитро Разумков додав, що йому хотілося б, щоби ситуація в Україні змінилася та було більше «адекватних людей» в «кабінетах, де приймаються рішення».

Варто нагадати, що згідно зі статтею 103 Конституції України президент обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України (ст. 112 Конституції).

Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Заборона стосується всіх видів виборів: Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, колишній спікер Дмитро Разумков створював депутатську групу, щоб «втілити в життя ті обіцянки, із якими «слуги» йшли на вибори в 2019 році». Він заявляв, що до групи увійде частина депутатів, яка не голосувала за його відставку, та ті, хто буде виключений із фракцій через певні чинники.

У жовтні 2021 року Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів. В той час президент Володимир Зеленський говорив, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що «він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості».

Раніше Зеленський нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента. Очільник країни також заявляв, що Разумков як партієць «був делегований на посаду спікера», після чого у партії виник «мільйон питань до голови Верховної Ради».

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться. Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.

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Теги: вибори депутат війна президент Дмитро Разумков

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