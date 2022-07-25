Ностальгувала в соцмережі за СРСР. Українка отримала реальний термін

Обвинувачена зізналася, що популяризувала комуністичний лад

Івано-Франківський міський суд визнав винною громадянку України за публічне поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму і призначив п’ять років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 липня.

За матеріалами справи, на початку лютого 2015 року обвинувачена, яка народилася в Росії, набула громадянство України. Згодом жінка зареєструвалася у «Вконтакте» і долучилася до групи «Державная ведруссия – обновлённый ссср», ставши її редактором.

Скріншот з «Вконтакте»

З липня 2019 року обвинувачена систематично публікувала у групі «Вконтакте» дописи, які популяризують комуністичну ідеологію. Зокрема, розміщала тексти з цитатами організаторів «червоного терору» Володимира Леніна та Йосипа Сталіна; поширювала відео, у яких містяться фрагменти гімну СРСР та популяризація відродження Радянського союзу; поширила зображення з написами гасел комуністичної партії.

Згідно з висновком судово-лінгвістичної експертизи, дописи обвинуваченої містять пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

У суді жінка повністю визнала вину. Пояснила, що розповсюджувала «Вконтакте» різні пропагандистські дописи, щоб популяризувати комуністичний лад. Хотіла, щоб більше людей дізналося про СРСР, який колись існував.

Прокурор просив суд призначити обвинуваченій шість років тюрми з конфіскацією майна. Феміда погодилася: виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства неможливе. Позбавлення волі на п’ять років є тим покарання, яке, на думку суду, достатнє і справедливе та необхідне для її виправлення та для запобігання вчиненню нових злочинів.

Згідно з вироком, у власність держави конфісковано ноутбук, мобільний телефон і чотири флеш-накопичувачі інформації обвинуваченої. Сама ж засуджена залишатиметься під вартою до набрання вироком законної сили.

Як відомо, в Україні триває 151-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.