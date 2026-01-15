Головна Країна Кримінал
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною
Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу
фото: Національна поліція України

Поліцейського оглянули медики, він отримав легке тілесне ушкодження

У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«14 січня у Луцьку на вулиці Наливайка наряд сектору протидії домашньому насильству прибув на виклик від жінки. Вона повідомила, що свекор погрожує виселити її з квартири та поводиться агресивно. У помешканні жінка перебувала разом із малолітнім сином і побоювалась за їхню безпеку», – йдеться у повідомленні.

У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною фото 1

Поліцейські Богдан та Владислав прибули на місце негайно. З чоловіком 1956 року народження вони провели профілактичну бесіду. «Коли його втихомирили, той раптово вийшов до іншої кімнати та повернувся з рушницею, після чого різко націлився у бік невістки та внука. Поліцейські зреагували миттєво. Богдан підскочив до зловмисника, прикривши жінку з дитиною. У цей момент фігурант здійснив постріл. На щастя, дріб застряг у бронежилеті поліцейського. Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу», – зазначає Нацполіція.

У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною фото 2
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною фото 3

Наразі життю й здоров’ю всіх учасників події нічого не загрожує. Поліцейського оглянули медики, він отримав легке тілесне ушкодження.

У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною фото 4

«Я рятував дитину. Побачив, як чоловік націлився в бік рідних, і в той момент ні про що більше не думав», – розповідає Богдан.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України. Рушницю вилучили. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 348 КК України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше на Одещині чоловік вбив поліцейського. Трагічна подія сталася 5 серпня 2025 року близько 18:00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. За словами поліцейських, чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.

