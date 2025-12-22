Головна Країна Події в Україні
На Львівщині в ресторані вибухнула граната: постраждав чоловік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Львівщині в ресторані вибухнула граната: постраждав чоловік
Правоохоронці встановлюють походження гранат
фото: Національна поліція України

Досудове розслідування триває

В одному із закладів харчування в місті Новояворівськ Яворівського району на Львівщині чоловік погрожував гранатою. Це сталося 21 грудня близько 22:50. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«На місце події негайно виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та слідчі Яворівського районного відділу поліції, а також вибухотехніки поліції Львівщини. За вказаною адресою поліцейські виявили двох чоловіків. Під час перевірки в рюкзаку одного з них, 31-річного жителя Миколаївської області було виявлено гранату Ф-1. Після цього зловмисник витягнув з кишені ще одну гранату та витягнув запобіжне кільце, утримуючи боєприпас у руці», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині в ресторані вибухнула граната: постраждав чоловік фото 1

Працівники поліції вивели громадян на безпечну відстань та розпочали перемовини, закликаючи правопорушника припинити протиправні дії. Проте він на законні вимоги не реагував. Тим часом інший чоловік, який був разом зі зловмисником, 53-річний мешканець Яворівського району, намагався повернути важіль взводу на місце, але надалі кинув гранату неподалік від себе. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 31-річний зловмисник, його доставили до лікарні.

«Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють походження гранат», – йдеться у повідомленні.

До слова, столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років за ґратами.

Львівщина вибух Національна поліція України

