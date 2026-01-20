Філатов обурився обшуками у мерії

У вівторок, 20 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

«Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла. Сьогодні вранці чергові «правоохоронці» вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні «правоохоронці» у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?», – написав Філатов.

Раніше 19 грудня 2025 року в будівлі Луцької міської ради були обшуки, там працювали правоохоронні органи. Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.

До слова, у приміщенні Ірпінської міської ради на Київщині 16 грудня 2025 року також проходили обшуки. «В Ірпінській міській раді проходять обшуки... Сподіваємось на новорічні підозри всім фігурантам кримінальних проваджень», – написала депутат Ірпінської міської ради Зоряна Міронішена.