Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра
Філатов зробив заяву про обшуки у мерії
фото: dnipro.tv

Філатов обурився обшуками у мерії

У вівторок, 20 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

«Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла. Сьогодні вранці чергові «правоохоронці» вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні «правоохоронці» у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?», – написав Філатов.

Правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра фото 1

Раніше 19 грудня 2025 року в будівлі Луцької міської ради були обшуки, там працювали правоохоронні органи. Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.

До слова, у приміщенні Ірпінської міської ради на Київщині 16 грудня 2025 року також проходили обшуки. «В Ірпінській міській раді проходять обшуки... Сподіваємось на новорічні підозри всім фігурантам кримінальних проваджень», – написала депутат Ірпінської міської ради Зоряна Міронішена.

Читайте також:

Теги: обшук Борис Філатов Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів
У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК
25 грудня, 2025, 17:30
Президент: «Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди»
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
5 сiчня, 20:01
Ворожий удар серйозно пошкодив американське підприємство
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
5 сiчня, 21:47
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
10 сiчня, 05:50
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
16 сiчня, 18:13
Біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної
4 сiчня, 18:44
У Дніпрі виникло кілька пожеж
Атака на Дніпро: влада повідомила про стан постраждалих дітей (фото)
7 сiчня, 07:44
Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
9 сiчня, 06:37
Новоолександрівська громада постраждала від атаки РФ
Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди
Сьогодні, 07:45

Події в Україні

РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки
Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах
Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах
Правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра
Правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра
Атака на Дніпро: перші фото наслідків
Атака на Дніпро: перші фото наслідків
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди
Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua