Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків

У мене забрали пакет з флешками, який лежав в столі року з 2013-го

Народний депутат Сергій Власенко прокоментував результати обшуків, які детективи НАБУ провели в його робочому кабінеті в офісі партії «Батьківщина» на вулиці Турівській. За словами політика, «улов» правоохоронців виявився доволі специфічним і навряд чи допоможе слідству в межах справи про підкуп депутатів. В інтерв'ю «Главкому» соратник Юлії Тимошенко зазначив, що дії антикорупційних органів нагадують не професійне розслідування, а спробу чинити психологічний тиск через його активну діяльність як голови Тимчасової слідчої комісії (ТСК).

Сергій Власенко розповів, що під час слідчих дій 14 січня детективи зацікавилися вмістом його письмового столу, проте нічого актуального не знайшли.

«Мені стало смішно, коли я дізнався, що у мене забрали пакет, який лежав в столі року з 2013-го і куди я скидав різні флешки, які роздають на різних заходах разом з рекламною продукцією. Там були і якісь мої порожні, але сам я флешками не користуюсь років десять точно. Ну вилучили той пакет, окей, приїду – напишу заяву, аби повернули. І наскільки я знаю, більше нічого не взяли», – поділився нардеп.

Депутат наголосив, що вважає ці обшуки особистою помстою керівництва антикорупційних органів за його критику та розслідування діяльності НАБУ та САП у межах парламентської ТСК.

«Але що вони реально шукали, не розумію. Ще раз повторю, що я це пов’язую зі своєю діяльністю як голови ТСК. Не виключаю, що як приїду, то сам піду до НАБУ задавати питання, що відбулося. Мені особисто ніхто звідти не дзвонив і не писав», – заявив політик.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко заявив, що джерела в правоохоронній системі сигналізували про пошук будь-якого компромату, який міг би стати «гачком» для політичного тиску. Сергій Власенко розповів, що з моменту очолення ТСК у червні 2025 року він почав отримувати інформацію про те, що детективам НАБУ поставили задачу «вивчити матеріали» щодо нього особисто.

До слова, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.