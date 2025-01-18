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CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука
Обшуки в будинку Макса Назарова
фото: СБУ

Макс Назаров після повномасштабного вторгнення виправдовував російську агресію

Правоохоронці прийшли з обшуками до ексведучого телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макса Назарова (справжнє ім’я – Назар Діордіца). Про це повідомляють джерела в Службі безпеки України.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Назаров продовжив запрошувати на свої ефіри в Youtube прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію. 

CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука фото 1
CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука фото 2

Інформації про результати обшуків поки немає.

Що відомо про Назарова?

Макс Назаров – проросійський пропагандист, ексведучий телканалу «Наш». Справжнє ім’я – Назар Діордіца.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, створив Ютуб-канал, де змінив риторику на нібито проукраїнську. Проте, в якості експертів кликав фігурантів Реєстру держзрадників Чаплигу та Співака. Також одним з експертів був Пальчевський, який назвав війну «спеціальною військовою операцією» та звинуватив у ній Захід та «англо-саксів».

Діордіца їздив у Ірпінь, після його звільнення та виклав фото зруйнованих будинків з підписом «ці фото для вас у безпечній Європі», натякаючи на українців, що змушені були виїхати з країни через війну.

За деякими даними, має телеграм-канал «Наглий».

У 2021 році, під час загострення російсько-української війни, Діордіца допомагав звинуватити в цьому Україну. Він казав, що росіяни логічно пояснюють скупчення власних військ на кордоні, бо Україна «провокує» можливим вступом в НАТО.

Також поширював фейки про утиски російської мови та нацизм, розпалював ненависть між українцями, звинувачуючи жителів Львову у вандалізмі.

У 2020 році став відповідальним за включення у прямий ефір токшоу «представника» російських бойовиків – Родіона Мірошника, який казав про «громадянську війну» і заперечував, що Донбас – це Україна.

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Теги: Віктор Медведчук обшук СБУ пропагандист

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