Обшуки в посадовців Нацгвардії. Півненко продовжує виконувати службові обовʼязки

Правоохоронці днями провели масштабні обшуки у високопосадовців Нацгвардії через підозру в корупції

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Зазначається, що Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та завдання у штатному режимі. «З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, джерела видання Zn.ua повідомили про масштабні обшуки НАБУ 9 та 10 травня у високопосадовців Нацгвардії. Мова про командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики Головного управління Національної гвардії полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики Головного управління Національної гвардії полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки Головного управління Національної гвардії полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Розслідування стосується можливих корупційних схем при закупівлі товарів, робіт та послуг для Національної гвардії, зокрема ймовірних хабарів та розтрати державних коштів на суму в сотні мільйонів гривень. На тлі повідомлень про проведення обшуків Міністерство внутрішніх справ оприлюднило офіційну заяву про відсторонення шести посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Згодом Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили інформацію про проведення розслідування. Водночас вони не коментують хід та результати слідчих дій.

До слова, Кабінет міністрів розширив дію проєкту короткострокових контрактів із ЗСУ для громадян віком до 25 років. Тепер виплати можуть отримати й представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби.