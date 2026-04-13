Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та ще п’яти областях

Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн

Правоохоронці викрили схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла в Україні з 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як зазначив Кравченко, до організації нелегального бізнесу були залучені понад 200 людей, які забезпечували повний цикл обігу нікотиновмісних сумішей. За словами генпрокурора, група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей. Також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового.

Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та ще п'яти областях

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та ще п’яти областях – Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській. Було вилучено десятки тисяч одиниць продукції та сировини, зокрема ароматизатори, гліцерин, картриджі, Pod-системи та обладнання для виробництва, а також понад $70 тис. готівкою, комп’ютерну техніку і документацію.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн, його планують арештувати. Водночас незаконні МАФи, через які збували продукцію, було демонтовано.

За даними слідства, до організації нелегального бізнесу були залучені понад 200 людей фото: Офіс генпрокурора

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск інформаційної системи «еТютюн» – електронної бази даних про склад і викиди тютюнових виробів.

До слова, Бюро економічної безпеки України викрило та припинило діяльність одного з найбільших підпільних виробництв тютюнових виробів у країні. Промислові потужності цеху дозволяли випускати до 10 тис. пачок цигарок за годину, що завдавало державному бюджету збитків на десятки мільйонів гривень щомісяця.