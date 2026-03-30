На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну

Під час 24 обшуків правоохоронці вилучили понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток «екстазі», а також обладнання

На Івано-Франківщині викрито й припинено діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на масштабному виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

За даними генпрокурора, учасниками групи виявилися четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник. Вони налагодили повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут «продукції» через поштові сервіси.

Зазначається, що під час 24 обшуків правоохоронці вилучили понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток «екстазі», а також обладнання, «чорну бухгалтерію», банківські карти, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн. Крім того, у гаражі 37-річного учасника схеми виявлено психотропні речовини та зброю (дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпова рушниця, гранати з підривником та велика кількість набоїв).

Трьох учасників групи затримано безпосередньо на місці виготовлення наркотиків у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України). Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України. Йому інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокуратура скерувала клопотання про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього. Слідство триває.

Нагадаємо, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем.

До слова,  у лютому правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону.

Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора наркотики Івано-Франківщина

