Псевдозбір на лікування. Генпрокурор повідомив, що Гусакову змінено підозру

Наталія Порощук
Активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів
Підозрюваний у шахрайському зборі коштів нібито на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) Назарій Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування. Йому вручено повідомлення про зміну підозри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету. Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

Разом із тим слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флешнакопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.

До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в центрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів на криптогаманці.

Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на девʼять місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Згодом Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. За словами активіста, гроші на рахунках не усі його. Він стверджує, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх осіб він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки – не знає.

Читайте також

Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області
Справа про розкрадання коштів. Командувач логістики Повітряних сил отримав підозру
26 лютого, 19:48
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Шахрайська схема з псевдовиробництва дронів: двоє волинян постануть перед судом
2 березня, 13:52
Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
3 березня, 09:51
Затримання членів угруповання, які діяли під виглядом «спадкових ясновидиць»
Викрито групу «ясновидиць», які ошукали родини військових на понад мільйон гривень
3 березня, 11:36
Фігуранта справи затримано під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів
Бізнес на гуманітарній допомозі: поліція Київщини затримала псевдоволонтера-іноземця
6 березня, 09:27
Зброя, вилучена під час обшуків
Автомати, гранати та 8 тис. набоїв: у Києві викрито торговців зброєю (фото)
9 березня, 16:32
Шахрая викрили після переведення грошей
Пенсіонер із Дніпра «торгував» кріслами в Офісі генпрокурора: подробиці справи
10 березня, 11:49
Заступникам керівників СБУ в Київській та Рівненській областях, а також посереднику загрожує до 12 років ув’язнення
Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
17 березня, 17:04
Згідно з матеріалами справи, замість наданих громадянам медичних послуг фігуранти формували фіктивні записи в електронній системі
Збитки на понад 100 млн грн. Правоохоронці викрили масштабні схеми в медичній сфері
20 березня, 21:49

Псевдозбір на лікування. Генпрокурор повідомив, що Гусакову змінено підозру
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
СБУ розкрила, скільки заплатили виконавцю за теракт в Бучі
СБУ розкрила, скільки заплатили виконавцю за теракт в Бучі

Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
