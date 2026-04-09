Курс валют 9 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,49 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 9 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар подешевшав, а євро і злотий виросли. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,37 грн, євро – 50,75 грн, польського злотого – 11,92 грн. Так, долар втратив 12 коп., євро піднявся на 48 коп., злотий зріс на 16 коп.
Курс валют станом на 9 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,3792
|50,7580
|58,4144
|11,9295
|55,0218
|
Ощадбанк
|43,15 / 43,75
|50,40 / 51,30
|57,00 / 59,00
|11,35 / 12,15
|54,00 / 56,00
|
Приватбанк
|43,15 / 43,75
|50,15 / 51,15
|57,79 / 58,59
|11,80 / 11.99
|54,95 / 59,50
|
ПУМБ
|43,20 / 43,80
|50,50 / 51,20
|57,50 / 58,90
|11,74 / 12,04
|-
|
monobank
|43,35 / 43,85
|50,66 / 51,20
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,25 / 43,65
|50,30 / 51,30
|56,20 / 59,50
|11,30 / 12,30
|52,30 / 56,10
|
OTP Bank
|43,20 / 43,75
|50,25 / 51,25
|-
|-
|54,50 / 55,50
|
Укрсиббанк
|43,20 / 43,75
|50,30 / 51,30
|57,00 / 59,35
|-
|53,85 / 55,85
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
