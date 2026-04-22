Курс валют 22 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,11 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 22 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,11 грн, євро – 51,91 грн, польського злотого – 12,26 грн. Долар виріс на 1 коп., євро піднявся на 2 коп., а злотий залишився без змін.

Курс валют станом на 22 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,1160 51,9113 59,6360 12,2691 56,6098 Ощадбанк 43,70 / 44,35 51,50 / 52,30 58,20 / 60,20 11,55 / 12,40 55,15 / 57,15 Приватбанк 43,60 / 44,20 51,10 / 52,10 58,59 / 59,77 11,70 / 12,28 56,30 / 59,00 ПУМБ 43,70 / 44,30 51,50 / 52,20 58,50 / 59,90 12,00 / 12,30 - monobank 43,77 / 44,23 51,50 / 52,07 - - - Райффайзен 43,65 / 44,10 51,20 / 52,15 57,00 / 60,20 11,40 / 12,50 53,20 / 57,20 OTP Bank 43,85 / 44,35 51,55 / 52,35 - - 56,00 / 57,00 Укрсиббанк 43,90 / 44,45 51,60 / 52,45 58,10 / 60,50 - 55,30 / 57,30

* курс валют станом на 09:00 22 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.