Курс валют 22 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 22 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,11 грн, євро – 51,91 грн, польського злотого – 12,26 грн. Долар виріс на 1 коп., євро піднявся на 2 коп., а злотий залишився без змін.
Курс валют станом на 22 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,1160
|51,9113
|59,6360
|12,2691
|56,6098
|
Ощадбанк
|43,70 / 44,35
|51,50 / 52,30
|58,20 / 60,20
|11,55 / 12,40
|55,15 / 57,15
|
Приватбанк
|43,60 / 44,20
|51,10 / 52,10
|58,59 / 59,77
|11,70 / 12,28
|56,30 / 59,00
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,50 / 52,20
|58,50 / 59,90
|12,00 / 12,30
|-
|
monobank
|43,77 / 44,23
|51,50 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,65 / 44,10
|51,20 / 52,15
|57,00 / 60,20
|11,40 / 12,50
|53,20 / 57,20
|
OTP Bank
|43,85 / 44,35
|51,55 / 52,35
|-
|-
|56,00 / 57,00
|
Укрсиббанк
|43,90 / 44,45
|51,60 / 52,45
|58,10 / 60,50
|-
|55,30 / 57,30
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
