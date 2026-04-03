OnlyFans проти Податкової: скільки справ виграли моделі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
OnlyFans проти Податкової: скільки справ виграли моделі
Найбільше виграних справ зафіксовано на Одещині
Серед найбільших скасованих донарахувань – понад 3 млн грн у Києві

Кількість судових рішень на користь авторів контенту OnlyFans, які оскаржують штрафи та донарахування від Податкової, стрімко зростає. Наразі щонайменше 27 справ завершилися повністю або частково на користь позивачів – це майже третина з 94 випадків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Лише цього року суди вже ухвалили 13 рішень на користь авторів, із яких п’ять – у лютому. У 92% таких справ суди стають на бік позивачів через процедурні порушення з боку ДПС. Зокрема, податківці часто надсилають документи на застарілі адреси, після чого проводять перевірки навіть без належного повідомлення. У результаті суди визнають такі перевірки незаконними разом із донарахуваннями.

Також Податкова нерідко спирається на листи британських органів щодо виплат від компанії Fenix International Ltd, яка управляє OnlyFans. Втім, суди наголошують: такі листи можуть бути лише підставою для перевірки, але не доказом доходів. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування визнають необґрунтованими.

Найбільше виграних справ зафіксовано на Одещині – вісім рішень, далі йде Дніпропетровщина з п’ятьма. Водночас у Житомирській та Рівненській областях, попри відкриті провадження, позитивних рішень поки немає.

Серед найбільших скасованих донарахувань – понад 3 млн грн у Києві: суд став на бік позивачки після того, як її банківські виписки не підтвердили заявлені доходи. На Черкащині скасували понад 1,3 млн грн через відсутність первинних документів, а на Одещині – понад півмільйона через неналежне повідомлення про перевірку.

На Івано-Франківщині позивачка отримала відповідь від британського податкового органу про відсутність будь-яких даних щодо неї, на які посилалася ДПС. У підсумку суд визнав донарахування безпідставними та скасував їх.

Нагадаємо, у 2025 році платформа OnlyFans стала лідером серед компаній за прибутковістю на одного співробітника, обігнавши технологічних гігантів, таких як Apple, Google та NVIDIA. За даними фінансово-маркетингової компанії Barchart, кожен співробітник OnlyFans у середньому приносить компанії $37,6 млн.
 

Теги: суд модель

