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На Харківщині викрито розкрадання військового майна на понад 350 млн грн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Харківщині викрито розкрадання військового майна на понад 350 млн грн
НАБУ розкрило схему з військовими запчастинами
фото: НАБУ та САП

Ексзаступнику командира військової частини повідомили про підозру у справі на 350 млн грн

НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання військового майна, до якої, за даними слідства, причетний колишній заступник командира однієї з військових частин Харківської області, пише «Главком»

Слідство встановило, що упродовж 2022-2024 років група компаній та фізичних осіб-підприємців, підконтрольних двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на суму понад 350 млн грн.

На Харківщині викрито розкрадання військового майна на понад 350 млн грн фото 1
фото: НАБУ та САП

За версією правоохоронців, легальних джерел походження цієї продукції не існувало. Частина деталей раніше зберігалася на території військової частини на Харківщині та після початку повномасштабного вторгнення була списана як нібито знищена внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

На Харківщині викрито розкрадання військового майна на понад 350 млн грн фото 2
фото: НАБУ та САП

«Реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. Посадовець систематично ухилявся від виконання обов’язків щодо обліку та збереження ввіреного йому військового майна. За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн. Хабар надавався у прихованій формі – шляхом оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування експосадовця», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині викрито розкрадання військового майна на понад 350 млн грн фото 3
фото: НАБУ та САП

Наразі про підозру повідомлено колишньому заступнику командира військової частини за статтями про викрадення військового майна, одержання неправомірної вигоди та недекларування майна. Організатору схеми інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі.

«Слідство триває. Встановлюються інші можливі учасники злочину», – додали у відомстві.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з управлінням СБУ у Дніпропетровській області викрили схему розтрати коштів під час закупівлі матеріалів для забезпечення потреб оборонного сектору. 

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Теги: НАБУ корупція в Україні хабар слідство САП корупція

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