Вітчим, який протягом восьми місяців ґвалтував падчерку, отримав довічне

Мати дівчинки не звернулась одразу до правоохоронних органів, коли дізналась правду

На Харківщині чоловік, який протягом восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

«Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу. У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину. Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство. Ґвалтівник свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою», – написав Кравченко.

Генпрокурор розповів, що через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров'я, впала успішність у школі. «Вона довго мовчала, але зрештою наважилася розповісти матері. І навіть після цього шлях до справедливості виявився непростим», – додав він.

За словами Кравченка, мати дівчинки не звернулась одразу до правоохоронних органів, коли дізналась правду.

«Вона не вірила, що система спрацює, що її почують, що злочинець понесе покарання. Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка, жили у страху. Зрештою дитина сама зателефонувала правоохоронцям. Довічний термін саме те покарання, на якому наполягала сторона обвинувачення», – написав генпрокурор.

Раніше повідомлялось, що вітчима, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного позбавлення волі.

До слова, ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.