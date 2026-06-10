ВАКС продовжив строк дії обов'язків Крупі

З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі

Обмеження діятимуть до 10 серпня 2026 року включно

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу, пише «Главком».

Відповідне рішення 10 червня ухвалила слідча суддя ВАКС, задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Підозрювана зобов’язана повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України», – йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть до 10 серпня 2026 року включно.

Нагадаємо, що слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Крупі вийти із СІЗО під заставу.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше «Главком» писав, що ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки.