Коломойського знову не доставили на засідання ТСК

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
«Заходимо на друге коло»: Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
фото: unian.ua

Ігоря Коломойського з початку року не можуть доставити на засідання

Бізнесмена Ігоря Коломойського, 27 березня, не доставили на засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко опублікував відповідь на депутатський запит, в якій зазначено, що «дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу».

«Ми заходимо на друге коло. 23 березня – невідкладні дії НАБУ. 27 березня у нас щось новеньке – дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.», – пише нардеп посилаючись на відповідь від Шевченківського районного суду міста Києва.

У дописі він наводить скан-копію відповіді Шевченківського районного суду Києва.

«Повідомляємо, що Шевченківський районний суд м. Києва позбавлений можливості надати дозвіл на доставку Коломойського І.В. до приміщення сесійної зали Київської міської ради за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, для надання показань, 27 березня 2026 року, оскільки вказана дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.», – йдеться у документі.

Нагадаємо, у січні Ігоря Коломойського вже мали доставити із СІЗО на засідання ТСК. Тоді не зробили цього через дані СБУ про можливий замах на нього.

Адвокати бізнесмена на засіданні слідчої комісії зазначили, що правоохоронні органи нічого не знають про цю ситуацію. Захисники пов’язують заяву СБУ з інформацією, яку Коломойський може розповісти на ТСК. Вони розглядають ситуацію як можливий тиск.

Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів
Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів
McDonald's відновив роботу в Миколаєві
McDonald's відновив роботу в Миколаєві
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії
«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії

