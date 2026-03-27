«Заходимо на друге коло»: Коломойського знову не доставили на засідання ТСК

Бізнесмена Ігоря Коломойського, 27 березня, не доставили на засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко опублікував відповідь на депутатський запит, в якій зазначено, що «дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу».

«Ми заходимо на друге коло. 23 березня – невідкладні дії НАБУ. 27 березня у нас щось новеньке – дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.», – пише нардеп посилаючись на відповідь від Шевченківського районного суду міста Києва.

У дописі він наводить скан-копію відповіді Шевченківського районного суду Києва.

«Повідомляємо, що Шевченківський районний суд м. Києва позбавлений можливості надати дозвіл на доставку Коломойського І.В. до приміщення сесійної зали Київської міської ради за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, для надання показань, 27 березня 2026 року, оскільки вказана дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.», – йдеться у документі.

Нагадаємо, у січні Ігоря Коломойського вже мали доставити із СІЗО на засідання ТСК. Тоді не зробили цього через дані СБУ про можливий замах на нього.

Адвокати бізнесмена на засіданні слідчої комісії зазначили, що правоохоронні органи нічого не знають про цю ситуацію. Захисники пов’язують заяву СБУ з інформацією, яку Коломойський може розповісти на ТСК. Вони розглядають ситуацію як можливий тиск.