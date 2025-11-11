Головна Країна Події в Україні
Милованов складає повноваження члена наглядової ради «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Милованов пропонував тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують в операції «Мідас»
фото: УП

За словами колишнього міністра, причиною рішення стало розслідування НАБУ і САП

Президент Київської школи економіки (KSE) та колишній міністр  економіки Тимофій Милованов повідомив, що виходить з наглядової ради «Енергоатома». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Милованова.

Милованов повідомив, що подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради. Він пропонував тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування та створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

«Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де «все гаразд». Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність», – пояснив він.

Як зазначив президент Київської школи економіки, ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і наглядової ради «Енергоатома». «Пробудження не відбулося. Натомість – дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що «немає даних, щоб довести корупцію», – додав Милованов.

Милованов складає повноваження члена наглядової ради «Енергоатома» фото 1

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою.

