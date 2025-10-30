Головна Країна Кримінал
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО
Володимира Кудрицького звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах
фото: Суспільне

Адвокат підозрюваного відмовився розкривати, хто вніс за Кудрицького заставу

Ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката колишнього очільника компанії Миколу Грабика у коментарі «Суспільному».

Кудрицький зобов'язаний з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу правоохоронців, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет. Попри внесення застави Володимир Кудрицький все одно подаватиме апеляцію.

Варто зазначити, що адвокат підозрюваного відмовився надати деталі щодо тих, хто вніс за Кудрицького заставу. «Це компанія, але я не можу сказати, хто саме вніс кошти. Не хотів би коментувати, бо я не знаю, чи вони захочуть публічності. Ця особа не повʼязана з паном Володимиром. Це прихильні громадяни, які мають кошти. Вирішили допомогти таким чином у житті», – каже він.

Раніше стало відомо, що за колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, було внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Це прізвище українцям стало добре відомим рік тому: нині Гринкевич є обвинуваченим у заподіянні збитків державі на 1,2 млрд грн через невиконання оборонних контрактів. Разом із Гриневичем-старшим у СІЗО майже два роки сидить і його син Роман, також за аналогічними звинуваченнями.

Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем. А саме – підписав із фірмою львівського бізнесмена договори загальною вартістю 68 млн грн на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем. Після цього державне підприємство перерахувало  підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, як стверджують правоохоронці, були привласнені.

Окремо слідство зафіксувало факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За цим епізодом Ігор Гринкевич отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (організація  шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

Станом на 2018 рік засновником та директором ТОВ «Візин Річ» було записано львів’янина Євгена Михайлюка. Саме його підпис разом із розчерком Кудрицького стоїть у згаданих договорах. Як з’ясували львівські ЗМІ, Михайлюк – це «фунт» Ігоря Гринкевича. Він покірно виконував вказівки бізнесмена. «Нормальний мужик. Він мені казав – не хвилюйся, Євгене, все буде добре. Все владнається. Ми працюємо!» – так охарактеризував Ігоря Гринкевича ексдиректор ТОВ «Візин Річ» Михайлюк.

Інший кричущий факт: уже більше восьми років Євген Михайлюк вважається обмежено дієздатним – страждає на розлади психіки. У 2023 році суд визначив піклувальницею його дружину.

Теги: СІЗО Укренерго Володимир Кудрицький корупція в Україні

