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Міжнародна федерація боротьби пішла назустріч стпортсменам із РФ та Білорусі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Міжнародна федерація боротьби пішла назустріч стпортсменам із РФ та Білорусі
Російські та білоруські борці та допоміжний персонал, які відповідають вимогам, продовжуватимуть змагатися під нейтральним прапором як індивідуальні нейтральні спортсмени
фото: United World Wrestling Press

Бюро, однак, не прийняло рішення про повернення міжнародного конкурсу до Росії та Білорусі

Міжнародна федерація боротьби (UWW) вирішила оновити критерії відбору для борців і допоміжного персоналу з Росії та Білорусі, повідомляється на сайті UWW.

Відтепер підставою для недопуску спортсменів до змагань вважатимуть лише докази прямої участі у війні проти України або публічні заяви (у письмовій чи усній формі - ред.) на підтримку війни з боку борців або допоміжного персоналу.

UWW також перегляне усі випадки недопуску відповідно до нових критеріїв, які раніше були визнані невідповідними.

Російські та білоруські борці та допоміжний персонал, які відповідають вимогам, продовжуватимуть змагатися під нейтральним прапором як індивідуальні нейтральні спортсмени.

Під час церемоній використовуватиметься гімн UWW, але посилання на прапор, символи чи герби Росії та Білорусі не будуть дозволені.

Бюро, однак, не прийняло рішення про повернення міжнародного конкурсу до Росії та Білорусі.

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Теги: спорт вільна боротьба санкції росія Білорусь

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