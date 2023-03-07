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Пасажир під час польоту хотів сам відкрити двері літака й бив стюардесу ложкою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пасажир під час польоту хотів сам відкрити двері літака й бив стюардесу ложкою
фото:www.tourprom.ru

Пасажир хотів відкрити двері та вистрибнути з літака. А стюрдесу, яка намагалась йому завадити, вдарив у горло зламаною ложкою 

Чоловік із Массачусетсу намагався відкрити аварійні двері авіалайнера під час рейсу з Лос-Анджелеса до Бостона, а потім декілька разів вдарив стюардесу в шию зламаною металевою ложкою, заявили федеральні прокурори в понеділок, пише видання АP.

33-річного Франсіско Северо Торреса з Леомінстера затримали та стримали за допомогою пасажирів і заарештували в неділю в бостонському міжнародному аеропорту Логан, коли рейс 2609 United Airlines приземлився, йдеться в заяві прокуратури США в Бостоні.

Його звинуватили у втручанні в діяльність членів екіпажу та обслуговуючого персоналу з використанням небезпечної зброї, додається в заяві. Чоловік був затриманий під час першої появи у федеральному суді в понеділок, і очікує на судові слухання, призначені на четвер. 

Обставини справи

Літак був приблизно за 45 хвилин від прибуття в Бостон, коли екіпаж отримав сигнал тривоги про те, що бічні двері літака знято з блокування. 

Стюардеса помітила, що ручка блокування дверей була переміщена з повністю заблокованого положення в бік розблокованого положення, а важіль аварійного ввімкнення повзунка був переведений у положення аварійного відкриття.

Інша бортпровідниця помітила, що Торрес був недалеко від дверей, екіпаж передав капітану літака, що пасажир становить загрозу, і літак потрібно посадити якомога швидше.

У цей момент, як стверджують прокурори, Торрес піднявся зі свого місця, підійшов до двох бортпровідників, які стояли в проході, і використовуючи ложку тричі вдарив бортпровідника в область шиї. На щастя, бортпровідниця залишилась живою, і має лише забої. 

Пасажири  та екіпаж рейсу разом затримали Торреса. Відповідно до обвинувачувального документа, Торрес сказав слідчим, що він зайшов у туалетну кімнату літака і зламав ложку навпіл, щоб зробити собі зброю.

Згідно з обвинувальним  документом, коли він вийшов із туалету, то спробував відкрити двері аби вистрибнути з літака. Він зізнався, що усвідомлював, що якщо він відчинить двері, то багато людей загине.

Торрес також не спростував сутички зі стюардесами на борту, і за його словами він, нібито, намагаючись захиститися, наніс одній із них удар  у шию три або чотири рази. Втім, як зазначив зловмисник, він на той момент вважав, що стюардеса намагалася його вбити, тому він намагався вбити її першим.

Цікаво, що правила дозволяють пасажирам авіакомпаній проносити в літак металевий посуд, крім ножів, тож він цілком законно взяв на борт ложку. Якщо Торреса визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, запланований рейс Turkish Airlines (THY), який виконував рейс Стамбул-Барселона, повернувся в аеропорт вильоту, оскільки датчики на борту спрацювали через неприємний запах. Джерело неприємного запаху було знайдене у вантажному відсіку. Ним виявився тропічний фрукт під назвою дуріан, який провозив один із пасажирів.

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Теги: Бостон винищувач правила чоловік аеропорт прокурор літак Стамбул

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