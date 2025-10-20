Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Суд скасував арешт на вилучене майно
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суд визнав жінку винною у підробленні та використанні підроблених документів

Жінку з Рівненщини засудили за підроблення документів і їхнє використання, аби допомогти синові уникнути мобілізації. За даними суду, вона змінила групу своєї інвалідності, скориставшись програмою Photoshop та коректором, після чого передала фальшиві довідки синові для подання у військкомат. Про це йдеться у вироці Костопільського районного суду, передає «Главком».

Як з’ясувало слідство, мешканка села Зносичі Сарненського району вирішила надати синові можливість отримати відстрочку від призову. Для цього вона відсканувала пенсійне посвідчення з позначкою про III групу інвалідності, відредагувала файл, змінивши напис на «II група», і роздрукувала підробку.

Жінка також змінила довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) – у копії документа коректором стерла слово «третя» та вписала «друга». Обидва фальшиві документи син подав до територіального центру комплектування як підтвердження нібито II групи інвалідності матері. Проте офіційна інформація МСЕК засвідчила, що насправді в неї третя група.

Суд визнав жінку винною у підробленні та використанні підроблених документів. Вона повністю визнала провину та співпрацювала зі слідством, що стало пом’якшувальною обставиною. Також жінка раніше не була судима й не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

Вироком суду їй призначено штраф у розмірі 8500 грн. Крім того, знято арешт з вилученого майна – зокрема, сканера Canon, яким вона користувалася для виготовлення копій документів.

До слова, в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. «На виїзд з України прибуло подружжя: 51-річний чоловік і його 50-річна дружина, яка має інвалідність. Та під час перевірки бази даних з’ясувалося: ця жінка вже виїжджала за кордон у супроводі 25-річного сина, який і досі перебуває за межами країни. Тепер же, використовуючи той самий привід, вона вирішила допомогти виїхати ще й чоловікові», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Теги: мобілізація суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оновити дані можна кількома способами
У «Резерв+» з’явилась нова функція для батьків дітей з інвалідністю
18 жовтня, 13:47
Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
17 жовтня, 12:35
Саркозі буде ув'язнено у вівторок, 21 жовтня
Стало відомо, коли експрезидент Франції почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці
14 жовтня, 07:11
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Справа Фаріон: сусіди мовознавиці дали свідчення
8 жовтня, 15:15
Прокурори та силовики через суди відновлюють групи інвалідності, втрачені після рішень держмедзакладу
Прокурори-інваліди беруть реванш: хіт-парад судових справ
2 жовтня, 10:38
Обвинувачений Артем Косов із надуманих причин позбавив життя 16-річного Максима Матерухіна
Убивство підлітка на фунікулері: чи виправдане довічне покарання? Фаховий розбір юристів Війна і право
2 жовтня, 10:25
Осінній призов у збройних силах РФ починається з 1 жовтня
Путін підписав указ про осінній призов
29 вересня, 15:34
Шуфрича звинувачують у держзраді
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
24 вересня, 18:55
Затриманий допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
24 вересня, 14:44

Кримінал

Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua