Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації

Суд визнав жінку винною у підробленні та використанні підроблених документів

Жінку з Рівненщини засудили за підроблення документів і їхнє використання, аби допомогти синові уникнути мобілізації. За даними суду, вона змінила групу своєї інвалідності, скориставшись програмою Photoshop та коректором, після чого передала фальшиві довідки синові для подання у військкомат. Про це йдеться у вироці Костопільського районного суду, передає «Главком».

Як з’ясувало слідство, мешканка села Зносичі Сарненського району вирішила надати синові можливість отримати відстрочку від призову. Для цього вона відсканувала пенсійне посвідчення з позначкою про III групу інвалідності, відредагувала файл, змінивши напис на «II група», і роздрукувала підробку.

Жінка також змінила довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) – у копії документа коректором стерла слово «третя» та вписала «друга». Обидва фальшиві документи син подав до територіального центру комплектування як підтвердження нібито II групи інвалідності матері. Проте офіційна інформація МСЕК засвідчила, що насправді в неї третя група.

Суд визнав жінку винною у підробленні та використанні підроблених документів. Вона повністю визнала провину та співпрацювала зі слідством, що стало пом’якшувальною обставиною. Також жінка раніше не була судима й не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

Вироком суду їй призначено штраф у розмірі 8500 грн. Крім того, знято арешт з вилученого майна – зокрема, сканера Canon, яким вона користувалася для виготовлення копій документів.

До слова, в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. «На виїзд з України прибуло подружжя: 51-річний чоловік і його 50-річна дружина, яка має інвалідність. Та під час перевірки бази даних з’ясувалося: ця жінка вже виїжджала за кордон у супроводі 25-річного сина, який і досі перебуває за межами країни. Тепер же, використовуючи той самий привід, вона вирішила допомогти виїхати ще й чоловікові», – йдеться у повідомленні прикордонників.