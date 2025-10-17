Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
фото: Уніан

До 2 листопада продовжено запобіжний захід

Сьогодні, 17 жовтня, суд продовжив до 2 листопада запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна у вигляді особистого зобовʼязання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

На Шабуніна, як і раніше, покладено такі обовʼязки:

  • прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
  • не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;
  • утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;
  • не відвідувати будівлю НАЗК;
  • здати паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня.  Вже 13 серпня Державне бюро розслідувань змінило підозру голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, не змінюючи правову кваліфікацію злочину, та висунуло нову підозру його командиру у межах справи про зловживання та ухилення від військової служби.

До слова працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Читайте також:

Теги: Віталій Шабунін суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання з Олексою Шалайським в Києві, 8 жовтня 2025 року
Київ попрощався з журналістом-розслідувачем Олексою Шалайським (фото)
8 жовтня, 16:53
Зінченко ліг на судовому засіданні
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
15 жовтня, 11:35
Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Туск: Проблема Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що «Північний потік-2» підірвали, а в тому, що його взагалі побудували
Видача Німеччині українця у справі «Північних потоків» не в інтересах Польщі – Туск
7 жовтня, 22:41
Максима Бобилєва обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу
Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з українських бійців, залишено під вартою
7 жовтня, 16:20
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
Після складання присяги судді щодня складають іспит доброчесності та незалежності, наголошує суддя Марина Барсук
Суддя Марина Барсук назвала проблеми, з якими стикається судова система в Україні
3 жовтня, 09:37
За даними слідства, чоловік зберігав ручний протитанковий гранатомет РПГ-26
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
3 жовтня, 07:12
Реванш прокурорів-інвалідів: як суди «ломають» рішення МОЗ
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
2 жовтня, 14:35

Кримінал

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело
Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua