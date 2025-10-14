Стало відомо, коли експрезидент Франції почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці

25 вересня Паризький кримінальний суд визнав колишнього главу держави винним у злочинній змові

Ніколя Саркозі стане першим колишнім президентом Франції, який опиниться за ґратами. Уже наступного тижня він почне відбувати свій термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL.

Експрезидент буде ув'язнений у вівторок, 21 жовтня, у в'язниці Сант у Парижі, яка має «вразливий квартал» (QPV), призначений для вразливих осіб з метою забезпечення їхньої безпеки.

25 вересня Паризький кримінальний суд визнав колишнього главу держави винним у злочинній змові за те, що він дозволив своїм найближчим соратникам звертатися до Лівії Муаммара Каддафі з метою незаконного фінансування своєї президентської кампанії 2007 року.

Як і кожен засуджений, експрезидент заповнив індивідуальну анкету ув'язненого. Після того як Саркозі прибуде до в'язниці, його адвокати матимуть можливість подати клопотання про звільнення до апеляційного суду. Суд повинен буде розглянути таке клопотання за термін до двох місяців.

Як повідомлялося, суд у Франції визнав колишнього президента Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про фінансування його виборчої кампанії з Лівії. Розслідування справи розпочалося у 2012 році після публікації у ЗМІ документів, де йшлося про передачу владою Лівії 50 млн євро на президентську кампанію Саркозі 2007 року.

Згодом Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі у справі про корупцію, заявив про готовність вирушити до в'язниці, наполягаючи при цьому на своїй невинності.