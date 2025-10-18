Головна Техно Телеком
У «Резерв+» з'явилась нова функція для батьків дітей з інвалідністю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У «Резерв+» з’явилась нова функція для батьків дітей з інвалідністю
Оновити дані можна кількома способами
фото: Міноборони

Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн та без черг

У мобільному застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» запущено нову функцію – можливість онлайн-оформлення відстрочки від призову для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє необхідну інформацію в державних реєстрах, забезпечуючи прозорий та швидкий процес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Послуга доступна для рідних батьків дитини з інвалідністю до 18 років, а також рідних батьків повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Важливою умовою є те, що інформація про встановлену інвалідність має бути чинною та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики. Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит у «Резерв+».

Як подати запит через «Резерв+»

  • Для подачі запиту необхідно оновити застосунок до останньої версії.
  • Авторизуватися у застосунку.
  • На головному екрані натиснути на три крапки (⋮) → вибрати «Подати запит на відстрочку» → вибрати потрібний тип відстрочки.
  • Надіслати запит і дочекатися сповіщення з результатом. Процес перевірки зазвичай триває кілька годин.

Що робити у разі відмови

Найпоширенішою причиною відмови є відсутність або неповні дані про дитину чи її інвалідність у державних реєстрах.

  • Оновити дані можна кількома способами:
  • Онлайн: через Електронний кабінет особи з інвалідністю.
  • Офлайн: звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання або Пенсійного Фонду України (ПФУ). Найшвидшим способом є звернення до ОСЗН, оскільки їхні фахівці можуть одразу внести зміни до реєстру.

Для оновлення даних у ЦНАП чи ОСЗН необхідно мати з собою свідоцтво про народження (або ID-картку), РНОКПП, пенсійне посвідчення дитини (якщо є), а також медичний висновок (для неповнолітніх) або довідку МСЕК (для повнолітніх) про інвалідність.

Наразі, крім батьків дітей з інвалідністю, відстрочку в «Резерв+» можуть також оформити люди з інвалідністю, студенти та аспіранти, батьки трьох і більше дітей, подружжя захисників, чоловіки/дружини людей з інвалідністю та деякі працівники сфери освіти.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» вийшло оновлення, яке значно розширює можливості та підвищує інформативність функції «Штрафи онлайн».

