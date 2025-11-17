Головна Одеса Новини
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Поліція затримала жителя Одещини, який ховав наркотики у кухонних губках для передачі в колонію
фото: Національна поліція України

На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який ховав психотропи у губках для миття посуду та відправляв їх у виправну колонію

Житель Вигодянської громади намагався передати психотропну речовину PVP своєму знайомому, який відбуває покарання у колонії, маскуючи її у кухонних губках. Поліція затримала 35-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

35-річний житель Вигодянської громади придбав упаковку кухонних губок, змочив їх у воді з психотропною речовиною та, запакувавши назад, відправив поштою як передачу до виправної колонії для свого знайомого, який відбував покарання.

Наркопосилку виявили працівники установи та викликали на місце події поліцейських, які вилучили та направили її на експертизу. Результат показав наявність в губках для посуду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено – PVP.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання відправника правоохоронці знайшли ще близько 4 грамів аналогічної речовини. Фігуранта затримали в процесуальному порядку.

фото: Національна поліція України

«Слідчі зібравши достатню кількість доказів повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини у місця позбавлення волі та у незаконному придбанні, зберіганні психотропної речовини у великих розмірах. Ці злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Всі обставини злочину встановлюються», – зазначив старший слідчий територіального підрозділу поліції Денис Ісаєв.

фото: Національна поліція України

Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває, усі обставини злочину встановлюються. 

Нагадаємо, що київські правоохоронці затримали 41-річного уродженця Донеччини, який обіцяв громадянам «допомогти» з працевлаштуванням до спецслужби за неправомірну вигоду у розмірі $25 тис.  Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним коштів від «кандидата».

37-річна жителька Березівського району шукала людину, яка мала б побити, залякати та змусити її колишнього чоловіка-військовослужбовця переписати на неї майно, зокрема торговельний павільйон та декілька автомобілів.

Теги: в'язниця поліція кримінал Одещина майно наркотики слідство

