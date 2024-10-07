Підробляла висновки МРТ для ухилянтів: у лікарки з Житомира вилучили понад 4,4 млн грн

Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації такі висновки є

Правоохоронці Головного управління Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень магнітно-резонансної томографії, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

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У результаті обшуків у лікарки було вилучено 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності фото: фото: ГУ Національної поліції в Житомирській області

Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили $80 тис., понад €23 тис., а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація – частина третя статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у межах досудового слідства вивчає списки «ухилянтів», які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У них, повідомляють у відомстві, були зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Про це заявила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук у коментарі «Суспільне Хмельницький». Видання наводить висновки адвокатки Наталії Свірневської. Вона наголошує, що тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування.

Також повідомлялося, що виконувачка обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро медико-соціальної експертизи» брала хабарі за фіктивне оформлення третьої групи інвалідності.