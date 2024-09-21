Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних: Лубінець пояснив зміни до законодавства

Перевірка військово-облікових документів може проводитися для чоловіків віком від 18 до 60 років

У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зміни в законодавстві щодо мобілізації, зокрема про перевірку військово-облікових документів

Згідно з інфографікою, оприлюдненою Лубінцем, перевірка військово-облікових документів може проводитися для чоловіків віком від 18 до 60 років представниками органів охорони державного кордону, ТЦК та СП або поліцейськими.

Крім того, особа, яка здійснює перевірку військово-облікових документів зобов'язана назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом із документом, що посвідчує особу.

Під час вручення повістки перевіряється приналежність громадянина до військового обов'язку, звіряються його персональні дані та дані військово-облікового документа з даними ЄДРПОУ.

У випадку виявлення порушень правил військового обліку старший групи оповіщення запрошує громадянина до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медичного уточнення даних, оформлення та вручення повістки.

У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

У разі відмови прослідувати до ТЦК та СП поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК та СП.

Також Лубінець розповів про особливості перевірки військово-облікових документів.

«Звертаю увагу на можливі зміни в законодавстві, тому для прийняття рішень рекомендую звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів», – підсумував він.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, 7 вересня набув чинності закон 3916-IX про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях (законопроект 11391). Закон надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти, захищаючи Україну.