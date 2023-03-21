Підтримали визнання «Л/ДНР». Україна засудила до 15 років 20 депутатів Держдуми
Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 20 депутатів держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У СБУ нагадують, що 15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого – проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між РФ і терористичними організаціями «Л/ДНР».
«У подальшому Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії. На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.
Засудженими є:
- Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 р.н.;
- Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р.н.;
- Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р.н.;
- Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р.н.;
- Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р.н.;
- Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р.н.;
- Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р.н.;
- Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р.н.;
- Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р.н.;
- Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р.н.;
- Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р.н.;
- Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р.н.;
- Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р.н.;
- Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р.н.;
- Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р.н.;
- Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р.н.;
- Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р.н.;
- Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р.н.;
- Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р.н.;
- Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н.
Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.
Нагадаємо, нещодавно депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини.
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