Депутат Держдуми закликав офіційно оголосити війну Україні

Після інциденту в Брянській області в російському парламенті з’явилися розмови про необхідність закінчувати «спеціальну військову операцію» і починати справжню війну з Україною

У четвер, 2 березня, член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв заявив, що Москва повинна офіційно оголосити Києву війну після того, що сталося в Брянській області. Так би мовити, жодних «червоних ліній» більше не залишилося. Його заяву процитувало Moscow Times.

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«Нам уже абсолютно точно потрібно закінчувати спеціальну військову операцію та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з виявленням постачання озброєнь. І зробити це треба було давно», – сказав Соболєв.

Депутат закликав терміново зміцнити кордони РФ на тлі так званої активізації диверсійних груп.

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Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.

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Росгвардійці, які нібито їхали зачищати українську ДРГ, за заявою російської сторони, підірвалися на міні.