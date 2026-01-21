Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Побачення ледь не обернулося загибеллю. Агент РФ намагався вбити офіцера ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Побачення ледь не обернулося загибеллю. Агент РФ намагався вбити офіцера ЗСУ
Російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом «побачення»
фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. За результатами спецоперації у прифронтовому місті по «гарячих слідах» затримано агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом «побачення». На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті. Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події.

Побачення ледь не обернулося загибеллю. Агент РФ намагався вбити офіцера ЗСУ фото 1

Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані. Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався «залягти на дно».

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Після «тестових» підпалів у місті окупанти доручили йому вбити офіцера ЗСУ.

«Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ. Щоб заманити українського воїна «на локацію», ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч. Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Для реалізації плану ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на українську спецслужбу.

Теги: Запоріжжя СБУ військові російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
Наслідки одного з попередніх ударів по Запоріжжю
Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
26 грудня, 2025, 13:53
СБУ та поліцейські проводять санкціоновані обшуки у представників ТЦК
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
29 грудня, 2025, 10:28
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
1 сiчня, 04:53
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52
Литва розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди
Литва допустила направлення своїх військових в Україну після досягнення миру
8 сiчня, 04:26
Голова Служби безпеки очолював відомство з 2022 року
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
9 сiчня, 20:20
Буданов: Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність
Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ
10 сiчня, 13:50
В Україні за останні роки побільшало жінок з офіцерським званням
Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки
4 сiчня, 15:18

Кримінал

Побачення ледь не обернулося загибеллю. Агент РФ намагався вбити офіцера ЗСУ
Побачення ледь не обернулося загибеллю. Агент РФ намагався вбити офіцера ЗСУ
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова
СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
Захоплення земель Сухолуччя: до 15 років позбавлення волі засуджено Януковича
Захоплення земель Сухолуччя: до 15 років позбавлення волі засуджено Януковича
Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України
Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua