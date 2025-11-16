На Львівщині водій під час спілкування з поліцією підірвав гранату

Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні

Поліцейські зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив ПДР

У місті Рудки на Львівщині водій порушив правила дорожнього руху і під час спілкування з правоохоронцями підірвав гранату. Як інформує «Главком», про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, випадок трапився 16 листопада близько 18:00. Поліцейські зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив ПДР.

Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 5 листопада, у столичному ТРЦ Dream Town пролунав вибух. Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

До слова, кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисяч боєприпасів до неї.