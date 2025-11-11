Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Українська пара танцівників перемогла на шоу талантів у Нідерландах (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Танцівник Владислав Детюченко подякував українцям за підтримку його пари на шоу
фото: Іnstagram/vero.rakitina

У своїх виступах танцівники завжди намагаються нагадати світові про війну в Україні

Танцівники з України Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна стали переможцями шоу «Нідерланди мають талант». Українці поділилися своїм досягненням на власних сторінках у соцмережах, інформує «Главком».

Танцівники прокоментували в дописі свій переможний виступ та емоції, які вони пережили під час участі в шоу. Вероніка Ракітіна зізналася, що вона щаслива від того, що глядачі розчулилися їхньою історію та підтримали пару. «Стояти тут із цією нагородою в руках більше, ніж ми коли-небудь очікували… Ми прийшли на Нідерланди мають талант без очікувань – просто поділитися частинкою себе: нашою історією, нашим болем, нашою любов’ю, нашим світлом», – поділилася танцівниця.

Партнер та коханий дівчини Владислав Детюченко також поділився на своїй сторінці відеороликом із танцем, який вони виконували на сцені шоу в Нідерландах.

Крім цього, він висловив вдячність українцям за підтримку та пояснив, що участь у шоу талантів Нідерладів стало чудовою можливістю нагадати світові про Україну та те, що переживає наш народ.

«Через історії, які ми розповідаємо в мистецтві, ми сподіваємося, що люди дійсно зможуть відчути та зрозуміти один одного – свої емоції, силу та біль. Нідерланди дали нам стільки всього за ці роки, і таке визнання це велика честь для нас. Ми також вдячні всім українцям, які підтримали нас під час цієї подорожі. Своїм виступом ми хотіли показати силу та стійкість нашої Батьківщини!» – зазначив Владислав Детюченко.

Ще у 2022 році українська пара стала частиною балетної трупи The United Ukrainian Ballet, яку заснувала нідерландська балерина Ігоне де Йонг. Під час своїх номерів наші танцівники привертали увагу світової спільноти до України та війни, що Росія розпочала на наших територіях. Оскільки у 2024 році The United Ukrainian Ballet закрилася, Владислав Детюченко та Вероніка Ракітін тепер виступають разом.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що український дует здобув срібло чемпіонату світу з танців. Наші танцюристи Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко стали віцечемпіонами Чемпіонату світу серед дорослих професіоналів, що відбувся у місті Сибіу (Румунія). Спортсмени змагалися у програмі десяти танців – і знову підтвердили, що українська школа належить до найсильніших у світі.

Також Нещодавно свій ювілей відсвяткував відомий український хореограф та військовослужбовець Дмитро Дікусар. Військовий уперше за довгий час вийшов на зв’язок у соцмережах та поділився своїми думками щодо дня народження і розповів, що йому довелося пережити за час служби.

Читайте також:

Теги: Нідерланди артист шоубіз українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пивоваров встановив національний рекорд і зарядив людей вірою в Україну
Сім Палаців спорту. Музичний рекорд, який твориться зараз у Києві
8 листопада, 10:40
Ірина Білик на концерті просто неба у Києві, 12 жовьтня 2025 року
Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло
13 жовтня, 12:00
За словами співачки, Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, аби Бужинська не потрапила в російський шоубіз
Народна артистка Бужинська щиро подякувала Таїсії Повалій за одну підлість
28 жовтня, 20:14
Мати Ірина Горкун-Сілен з донькою Ніколь
У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»
6 листопада, 08:56
Табакову потрібно раз на рік проходити обстеження
Відомий співак поборов рак четвертої стадії
2 листопада, 13:59
98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці
Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні
Сьогодні, 10:06
Асоціація споживачів Нідерландів підтримала судовий позов
Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів
Сьогодні, 09:55
Народний артист оцінив мудрість дружини боксера, яка врятувала його від банкрутства
Народний артист України Горбунов мріє про старість, як у Майка Тайсона
7 листопада, 10:50
Музикант навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі
9 листопада, 17:15

Відео

Українська пара танцівників перемогла на шоу талантів у Нідерландах (відео)
Українська пара танцівників перемогла на шоу талантів у Нідерландах (відео)
Під час концерту Артема Пивоварова у Палаці спорту зникло світло (відео)
Під час концерту Артема Пивоварова у Палаці спорту зникло світло (відео)
Очільник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам’ятний жетон (відео)
Очільник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам’ятний жетон (відео)
В Україні заборонили показ 4-го сезону «Гри престолів»: названо причину
В Україні заборонили показ 4-го сезону «Гри престолів»: названо причину
Стиль «легковажних дівчат» із популярних серіалів 90-х став трендом у зумерів
Стиль «легковажних дівчат» із популярних серіалів 90-х став трендом у зумерів
«Rolex-скандал» у Франції: депутат-критик багатіїв намагався сховати дорогий годинник
«Rolex-скандал» у Франції: депутат-критик багатіїв намагався сховати дорогий годинник

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua