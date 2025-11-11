Українська пара танцівників перемогла на шоу талантів у Нідерландах (відео)

У своїх виступах танцівники завжди намагаються нагадати світові про війну в Україні

Танцівники з України Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна стали переможцями шоу «Нідерланди мають талант». Українці поділилися своїм досягненням на власних сторінках у соцмережах, інформує «Главком».

Танцівники прокоментували в дописі свій переможний виступ та емоції, які вони пережили під час участі в шоу. Вероніка Ракітіна зізналася, що вона щаслива від того, що глядачі розчулилися їхньою історію та підтримали пару. «Стояти тут із цією нагородою в руках більше, ніж ми коли-небудь очікували… Ми прийшли на Нідерланди мають талант без очікувань – просто поділитися частинкою себе: нашою історією, нашим болем, нашою любов’ю, нашим світлом», – поділилася танцівниця.

На найбільшій відкритій сцені Нідерландів українські танцівники Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна стали переможцями Голландія має талант 2025 pic.twitter.com/LsV62AI8st — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 11, 2025

Партнер та коханий дівчини Владислав Детюченко також поділився на своїй сторінці відеороликом із танцем, який вони виконували на сцені шоу в Нідерландах.

Крім цього, він висловив вдячність українцям за підтримку та пояснив, що участь у шоу талантів Нідерладів стало чудовою можливістю нагадати світові про Україну та те, що переживає наш народ.

«Через історії, які ми розповідаємо в мистецтві, ми сподіваємося, що люди дійсно зможуть відчути та зрозуміти один одного – свої емоції, силу та біль. Нідерланди дали нам стільки всього за ці роки, і таке визнання це велика честь для нас. Ми також вдячні всім українцям, які підтримали нас під час цієї подорожі. Своїм виступом ми хотіли показати силу та стійкість нашої Батьківщини!» – зазначив Владислав Детюченко.

Ще у 2022 році українська пара стала частиною балетної трупи The United Ukrainian Ballet, яку заснувала нідерландська балерина Ігоне де Йонг. Під час своїх номерів наші танцівники привертали увагу світової спільноти до України та війни, що Росія розпочала на наших територіях. Оскільки у 2024 році The United Ukrainian Ballet закрилася, Владислав Детюченко та Вероніка Ракітін тепер виступають разом.

