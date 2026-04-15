Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
фото з відкритих джерел

Ізраїль вже відреагував на рішення Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд призупинив дію оборонної угоди з Ізраїль. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами Мелоні, рішення ухвалили через поточну ситуацію на Близькому Сході та розбіжності з Ізраїлем.

«Коли є речі, з якими ми не згодні, ми діємо відповідно», – сказала вона.

Йдеться про призупинення автоматичного продовження угоди про оборонну співпрацю, яка діяла між країнами з 2000-х років і охоплювала військові закупівлі, навчання та обмін технікою.

Водночас в Ізраїлі заявили, що це рішення не матиме суттєвого впливу. «Це не вплине на безпеку Ізраїлю», – зазначили в МЗС країни.

Раніше прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».

 До слова, президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, заявивши, що вона «втратила мужність» і підвела Вашингтон. В інтерв’ю італійській газеті він сказав: «Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість. Я помилявся».

Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
