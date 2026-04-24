Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту

В Україні вже понад 12 тис. колишніх ув’язнених долучилися до лав Збройних сил у межах спеціального механізму, який діє з 2024 року. Він дозволяє окремим категоріям засуджених добровільно піти на службу в обмін на звільнення від покарання. Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, пише «Главком».

«Ми залучаємо виключно добровольців – громадян України. Кожен кандидат проходить ретельний відбір», – зазначив Пікалов.

Щомісяця розглядається близько 1500 заяв. Середній вік кандидатів – 30-35 років. До програми допускають переважно осіб, засуджених за нетяжкі злочини. Водночас ті, хто вчинив тяжкі насильницькі злочини або злочини проти нацбезпеки, участі брати не можуть.

Перед зарахуванням кандидати проходять медичну, психологічну та фізичну перевірки. Після підписання контракту вони проходять військову підготовку та направляються до підрозділів.

Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання.

Колишні засуджені отримують таке ж грошове забезпечення, як і інші військовослужбовці, можуть підтримувати зв’язок із родинами, але перебувають під посиленим контролем і не мають права залишати зону виконання завдань.

Раніше повідомлялось, що до Збройних сил України можуть долучитися від 20% до 30% загальної кількості засуджених.