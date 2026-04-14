У Дніпрі 15 квітня оголошено днем жалоби

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру
Росія вбила пʼятьох людей

Завтра, 15 квітня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

«За загиблими внаслідок ранкової атаки РФ по Дніпру у місті завтра оголошено жалобу. Росія вбила пʼятьох людей. Співчуття родинам, що втратили близьких. Міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих», – зазначив мер.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Зокрема, РФ забрала життя п'ятьох людей.

Як повідомлялося, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».

Також уночі 14 квітня російські загарбники масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області.

